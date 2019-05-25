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وكالة روسية تسلط الضوء على دبابة "خارقة" لا يمكن تدميرها

السبت، 25 مايو 2019 08:00 ص
وكالة روسية تسلط الضوء على دبابة "خارقة" لا يمكن تدميرها دبابة روسية
كتب : أحمد علوى
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سلطت وكالة سبوتنيك الروسية الضوء على دبابة "خارقة" يمكنها التصدى لأى مقذوفات مضادة للدروع على مستوى العالم.

وأوضحت الوكالة أن الدبابة روسية الصنع ومن طراز "تي- 80 بى فى إم" وهناك منها نسختان تم عرض إحداهما للمرة الأولى فى سبتمبر من عام 2017 فى أحد ميادين التجارب التابعة للقوات المسلحة الروسية.

وزودت هذه النسخة بنظام الحماية المعروف باسم "ريليكت" الذى يحمى الدبابة من غالبية الذخائر الحديثة المضادة للدبابات وكذلك من القذائف المضادة للدروع التى تطلقها مدافع الدبابات. وتقع معدات نظام "ريليكت" فى مقدمة الدبابة.

ويوجد ما يحمى الدبابة على جانبيها أيضا ومؤخرة برجها، وتشير المعلومات إلى أن نسخة دبابة "تي-80 بى فى إم" هذه تظل قيد الاختبار.

وزودت النسخة الأخرى "الخفيفة" أيضا بنظام "ريليكت" فى مقدمة جسم الدبابة وبرجها. وتوجد دروع إضافية على جانبيها. ويمكن تعزيزها عند الضرورة بالحُجُب المضادة للقذائف.

وقد بدئ بتسليم دبابات "تي- 80 بى فى إم" فى هذا الشكل إلى القوات الروسية. وأفاد جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الشرقية أن لواء المشاة الآلية المرابط فى منطقة نهر آمور تسلم نحو 40 دبابة محدثة من طراز "تي- 80".

وتتميز دبابة "تي- 80" بمحركها الغازى التربينى الذى يمكّنها من السير بسرعة تصل إلى 70 كيلومترا فى الساعة.

 


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