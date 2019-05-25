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وفاة بريطانى أثناء هبوطه من قمة جبل إفرست وارتفاع حصيلة الموسم لـ18 شخص

السبت، 25 مايو 2019 04:01 م
وفاة بريطانى أثناء هبوطه من قمة جبل إفرست وارتفاع حصيلة الموسم لـ18 شخص جبل إفرست - أرشيفية
رويترز
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قال مسئولون فى نيبال، إن متسلقا بريطانيا لقى حتفه لدى هبوطه من على قمة جبل إفرست، اليوم السبت، ليصبح ثامن متوف عند أعلى قمة جبلية فى العالم، وليصل عدد من فقدوا أرواحهم فى جبال الهيمالايا فى نيبال إلى 18 شخصا فى موسم التسلق الحالى.

وأرجع مسئولون سبب أغلب الوفيات إلى إصابة المتسلقين بالوهن والإجهاد بسبب التأخر فى قطع الممر المزدحم المؤدى للقمة التى يبلغ ارتفاعها 8850 مترا، وقالت ميرا أتشاريا المسؤولة فى إدارة السياحة، إن روبين هاينز فيشر (44 عاما) توفى فى منطقة تعرف باسم (منطقة الموت) بسبب انخفاض مستوى الأكسجين فيها لدى هبوطه من القمة.

وفيشر هو ثامن شخص يلقى حتفه عند إفرست فى موسم التسلق فى العام الحالى الذى ينتهى هذا الشهر، ويمكن تسلق إفرست أيضا من جهة التبت ووردت تقارير عن وفيات هناك هذا الموسم أيضا.

 


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