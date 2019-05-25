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السبت، 25 مايو 2019 04:00 م
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وزير النفط العراقى يحذر من إغلاق مضيق هرمز نتيجة الأزمة بين واشنطن وطهران

السبت، 25 مايو 2019 04:00 م
وزير النفط العراقى يحذر من إغلاق مضيق هرمز نتيجة الأزمة بين واشنطن وطهران وزير النفط العراقى ثامر الغضبان
أ ش أ
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حذر وزير النفط العراقى ثامر الغضبان، اليوم السبت، من إغلاق مضيق هرمز نتيجة الأزمة بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن إغلاقه سيكون له تأثير على العراق والدول التى تنطلق صادراتها النفطية منه.

وقال الغضبان - فى تصريح أوردته قناة السومرية نيوز - إن وزارة النفط تضع جميع الاحتمالات الطارئة، وأنها على استعداد تام لمواجهة تلك الأحداث، مؤكدا أن وضعنا فيما يخص إنتاج الغاز وتجهيزه إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات الوقود السائل، وتحديدا زيت الغاز هو أفضل بكثير عما كنا عليه فى العام الماضي.

وأضاف أن "الأزمة بين واشنطن وطهران وفى حال إغلاق مضيق هرمز بالخليج فسيكون لها تأثير علينا وعلى جميع الدول التى تنطلق صادراتها النفطية من خلاله، لكننا متفائلون بأن هذا الأمر لن يحصل لأن ضرره كبير على المنطقة والعالم بأسره ولأن المضيق يمر من خلاله يوميا 18 مليون برميل نفط خام لاسيما للسوق الآسيوية"، وأكد الغضبان أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية فى حال حدوث أى طارئ بشأن الأحداث فى المنطقة والأزمة بين واشنطن وطهران.

 

 


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