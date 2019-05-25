وزير الخارجية الإيرانى يصل العراق لبحث التطورات فى المنطقة

بغداد /أ ش أ/

وصل وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد.

ذكرت ذلك قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، وقالت إن ظريف سيبحث خلال هذه الزيارة، التى تستمر يوما واحدا، مع وزير الخارجية العراقى محمد الحكيم وعدد من المسئولين العراقيين، آخر التطورات فى المنطقة والعلاقات الثنائية بين بغداد وطهران.

تأتى هذه الزيارة فى الوقت الذى تشهد فيه العلاقات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تصعيدا كبيرا بعد أن علقت إيران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووى الذى أبرم فى عام 2015، وعلى خلفية هذا القرار شددت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقوباتها على الاقتصاد الإيراني.