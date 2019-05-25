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وزير الاقتصاد اليابانى: على واشنطن وطوكيو العمل لحل الخلافات التجارية

السبت، 25 مايو 2019 05:01 م
وزير الاقتصاد اليابانى: على واشنطن وطوكيو العمل لحل الخلافات التجارية توشيميتسو موتيجى وزير الاقتصاد اليابانى
طوكيو (رويترز)
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قال وزير الاقتصاد اليابانى توشيميتسو موتيجى، اليوم السبت، إنه ما زال يتعين على بلاده والولايات المتحدة العمل على تضييق هوة الخلافات بينهما فى مجال التجارة.

وأدلى موتيجى بهذه التصريحات عقب إجرائه محادثات تجارية مع الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر فى طوكيو قبل لقاء مزمع يوم الاثنين بين زعيمى البلدين. وقال الوزير اليابانى إنه لم تتم مناقشة ما أعلنه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من أن بعض واردات السيارات تشكل تهديدا للأمن القومي.

وقال موتيجى للصحفيين بعد المحادثات "عمقنا التفاهم لموقف كل من الطرفين من التجارة. لكننا لسنا على اتفاق تام... هناك بعض الفجوات. علينا العمل لتضييق هوة خلافتنا"، وأضاف أنه لا يتوقع التوصل لاتفاق شامل ولا حتى جزئى بشأن التجارة خلال قمة الاثنين.

 


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