واشنطن بوست: ترامب يصل اليابان للتأكيد على متانة التحالف بين البلدين

واشنطن /أ ش أ/

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الضوء على الزيارة التى يقوم بها حاليا الرئيس دونالد ترامب إلى اليابان، التى بدأت اليوم السبت وتستمر أربعة أيام تهدف فى مجملها إلى التأكيد على قوة التحالف بين البلدين على الرغم من توترات تجارية وشيكة.

واستهلت الصحيفة تقريرا لها فى هذا الصدد نقلته على موقعها الالكترونى بالقول إن الرحلة -التى يستضيفها رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي- خُصصت لمجاملة ترامب والتملق إليه ليصبح أول أول زعيم أجنبى يقابل الإمبراطور اليابانى الجديد ناروهيتو منذ صعوده إلى عرش الأقحوان فى بداية شهر مايو.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله - أمام تجمع يضم عشرات من المديرين التنفيذيين اليابانيين فى مقر سفير الولايات المتحدة بطوكيو-: "لقد أمضينا ساعات طويلة على متن الطائرة...وخرجنا للتو من الطائرة وها نحن هنا".

وأوضحت الصحيفة أن هناك مجموعة كاملة من القضايا الخطيرة والمثيرة للجدل التى تدور حول المحيط وسوف تتصدر بالتأكيد جدول أعمال ترامب فى اليابان ومن أهمها رغبة ترامب فى عقد اتفاق تجارى أفضل مع طوكيو واقناعها بدفع المزيد مقابل الوجود العسكرى الأمريكى على أراضها، فضلا عن الملف الكورى الشمالى وسرعة تصاعد التوترات مع إيران.

ونقلت الصحيفة أيضا عن مستشار الأمن القومى لترامب، جون بولتون، قوله: "إن كوريا الشمالية انتهكت بوضوح قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال اختبار الصواريخ الباليستية قصيرة المدى فى وقت سابق من هذا الشهر، لذلك من المؤكد أن ترامب وآبى سوف يجددان أهمية الحفاظ على "سلامة وتفعيل" العقوبات على بيونج يانج.

وأضاف بولتون أن كوريا الشمالية لم تستجب لمحاولات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فى استئناف المحادثات بعد انهيار القمة بين ترامب والزعيم الشمالى كيم جونج أون فى هانوى فى فبراير الماضي.

مع ذلك، أوضحت الصحيفة الأمريكية إنه:" إذا كانت سياسة ترامب تجاه كوريا الشمالية فى حالة من الفوضى، فسوف يجد على الأقل أذن ودودة لدى آبي".

وفضلا عن قضية كوريا الشمالية، اعتبرت "واشنطن بوست" أن الملف الإيرانى قد يكون أكثر حساسية، لاسيما بعد أن أعلن ترامب عزمه إرسال 1500 جندى إضافى إلى الشرق الأوسط لمواجهة ما أسمته إدارته بإنه تهديدات متزايدة من جانب إيران.

وأرجعت الصحيفة السبب فى ذلك إلى حقيقة أن اليابان تتمتع بعلاقات دبلوماسية وثقافية طويلة الأمد مع إيران، إلى جانب أنها عارضت القرار الأمريكى بالانسحاب من الاتفاق النووى لعام 2015، حتى أن وسائل إعلام يابانية أعلنت اليوم أنه تم إعداد خطة لزيارة آبى لإيران فى يونيو المقبل للقاء الرئيس حسن روحانى فى محاولة للتوسط، وهذا شيء سيناقشه الزعيم اليابانى مع ترامب.