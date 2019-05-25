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السبت، 25 مايو 2019 04:48 م
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واردات الصين من النفط الخام السعودى ارتفعت بنسبة 43% فى أبريل على أساس سنوى

السبت، 25 مايو 2019 04:24 م
واردات الصين من النفط الخام السعودى ارتفعت بنسبة 43% فى أبريل على أساس سنوى نفط سعودى
(رويترز)
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ارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودى بنسبة 43% الشهر الماضى، مما أعاد السعودية لتصبح المزود الأول للخام لثانى أكبر اقتصاد فى العالم مدفوعة بتزايد الطلب من مصاف خاصة جديدة.

 

وأظهرت بيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك الصينية اليوم السبت أن الواردات من السعودية وصلت إلى 6.30 مليون طن أو 1.53 مليون برميل يوميا مقارنة بتوريد 1.07 مليون برميل يوميا فى نفس الفترة من العام الماضى.

 

كما زادت واردات النفط الصينية من روسيا إلى 6.12 مليون طن أو1.49 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 1.35 مليون برميل يوميا فى أبريل من العام الماضى.

 

واستوردت الصين 3.24 مليون طن من النفط الخام من إيران أو 789137 برميلا يوميا ارتفاعا من 541100 برميل يوميا فى مارس مع تكثيف الشركات لعمليات الشراء قبل انتهاء الإعفاءات التى منحتها الولايات المتحدة لكبار المشترين للنفط الإيرانى والتطبيق الكامل للعقوبات.

 

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة أن شركة الصين للبتروكيماويات (مجموعة سينوبك) ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، أكبر شركتى تكرير مملوكتين للدولة، تخلتا عن شراء نفط إيرانى للتحميل فى مايو.

 

وبلغت كمية الشحنات من فنزويلا 1.9 مليون طن أو 462813 برميلا يوميا فى أبريل، بما يمثل ارتفاعا نسبته 85 % ،مقارنة بشهر مارس، بينما بلغت واردات الخام العراقى 3.31 مليون طن أو 806372 برميلا يوميا انخفاضا من 904500 برميل يوميا فى مارس.


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واردات الصين

النفط

السعودية

الاستيراد والتصدير


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