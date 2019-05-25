سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على مكة المكرمة

السبت، 25 مايو 2019 04:47 م
هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على مكة المكرمة المسجد الحرام
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه هطلت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض.

وقالت الوكالة السعودية أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حشدت أكثر من (2000) عامل وعاملة و(4135) معدة وآلية لتصريف وتجديف مياه الأمطار التي شهدها المسجد الحرام عصر اليوم.

وقامت جميع الإدارات الخدمية والميدانية وبالتنسيق مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام بتشغيل طاقتها كافة من الكوادر البشرية والآلية والعمل وفق خطط الحالات الطارئة المعدة مسبقاً وتكثيف أعمالها في نظافة صحن المطاف وأروقة وساحات الحرم المكي الشريف، وتنظيم وإدارة الحشود, وذلك أثناء هطول أمطار الخير والبركة والرحمة على الحرم المكي الشريف.

ونفذت الرئاسة الخطط الطارئة في مثل هذه الأجواء خصوصاً مع ما يشهده المسجد الحرام من أعداد هائلة من الزوار والعمار في شهر رمضان المبارك ، وذلك وفق برامج زمنية ودورية تم إعدادها مسبقاً بطريقة مهنية تتناسب مع ظروف الزمان والمكان حيث تضمنت الأعمال غسيل ومسح الأرضيات داخل صحن المطاف وسطحه وساحاته وممراته بواسطة مكائن غسيل خاصة ومزودة بمواد النظافة اللازمة والمعطرة.

وكثفت الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود من أعمالها وإمداد الفرق الميدانية بالكوادر البشرية المتخصصة في السلامة وإدارة الحشود وتوجيه المصلين إلى داخل أروقة المسجد الحرام حرصاً على سلامتهم.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

للبيت رب يحميه.. الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لهجوم صاروخى بالستى على مكة المكرمة.. 3 هجمات غادرة من الحوثين على أم القرى وبسالة القوات السعودية تنال منها.. وصحف الرياض تشيد وتؤكد: روحانى أبرهة هذا الزمان

أمطار متفرقة على منطقة مكة المكرمة

الأمين العام للجامعة العربية يدين محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة بصاروخين باليستيين

البحرين تستنكر إطلاق صواريخ حوثية باتجاه مكة "المكرمة"

السعودية

مكة المكرمة

امطار رعدية

المسجد الحرام


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة