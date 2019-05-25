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نيابة سوهاج تقرر حبس المتهم بالتعدى على نائب رئيس حى شرق 4 أيام

السبت، 25 مايو 2019 03:01 م
نيابة سوهاج تقرر حبس المتهم بالتعدى على نائب رئيس حى شرق 4 أيام حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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أمرت نيابة قسم ثانى سوهاج اليوم السبت تحت إشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج بحبس المتهم " منصور.م.ح" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتعدى على نائب رئيس حى شرق سوهاج بآلة حادة، بالاشتراك مع آخرين بعد تنفيذ قرار مصادرة لمواد بناء يتم استخدامها لأعمال التشطيب فى برج سكنى صادر له قرار إزالة، نظرا لمخالفته قرار التخصيص الصادر له.

 

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة الأمنية فى سوهاج بلاغ من الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج، يفيد بقيام بعض الأشخاص بالتعدى على نائب رئيس الحى عقب الانتهاء من مصادرة مواد بناء لمبنى صادر له قرار إزالة، مما نتج عنه إصابته.

وتبين من خلال التحريات تعرض "عتريس . ا" نائب رئيس الوحدة المحلية لحى شرق للاعتداء وإصابته بكسر فى الجمجمة عقب ضربه بآلة حادة على رأسه، وذلك بعد انتهائه من تنفيذ قرار مصادرة مواد بناء خاصة ببرج سكنى مخالف ملك "ف . ش" بمنطقة سيتى والصادر له قرار إزالة لمخالفته قرار الترخيص الصادر له بـ5 طوابق فقط، بينما قام المالك ببناء 11 طابقا بالمخالفة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت الية تهمة الشروع فى القتل والإتلاف العمدى واستعراض القوة وإحراز سلاح بدون ترخيص.


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التعدى على رئيس حى شرق سوهاج

نيابة قسم ثانى سوهاج

مصادرة مواد بناء

سوهاج


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