نقابة المهن التعليمية تنظم حفلا لتكريم صاحب أشهر صورة فى حرب أكتوبر

كتبت آية دعبس

نعت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الجندي المقاتل عبد الرحمن أحمد عبداللاه القاضي صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر المجيدة، والذي كان يعمل موجهاً بالتربية والتعليم، حيث وافته المنية أمس، بمسقط رأسه بمدينة المراغة محافظة سوهاج.

ووجه "الزناتي" ، النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج واللجنة النقابية للمعلمين بالمراغة، بتنظيم حفل تكريم اسم البطل عبدالرحمن القاضي، مقدماً خالص تعازيه لأسرته ورفاق حياته من زملائه ومحبيه.

وأكد نقيب المعلمين، أن اهتمام النقابة بإقامة هذا الحفل لاسم صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر المجيدة يأتى تعبيرًا صادقًا عن عميق الحزن على رحيله حيث أفنى حياته فى خدمة التربية والتعليم وكان له دور بارز في خدمة العسكرية المصرية، ليتواصل ويمتد عطاءه بسيرته الطيبة.

جدير بالذكر أن عبدالرحمن القاضي صاحب أشهر صورة على الجبهة التي يظهر فيها ممسكاً بسلاحه باليد اليمنى، ورافعاً علامة النصر عبور قناة السويس بيده اليسرى، كما أن القاضي كان يعمل موجهاً بالتربية والتعليم، مُحال على المعاش، والتحق "القاضي" بالتجنيد في 4 أكتوبر 1967 بسلاح المدرعات، ثم انضم للكتيبة 212 دبابات في الفرقة 19 مشاه، وخلال تلك الفترة عاصر حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، وله خمسة أبناء.