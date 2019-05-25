نجيب ساويرس: خسائر شركات السكر مرتبطة بالسعر العالمى

كتب هانى الحوتى تصوير محمد فتحى

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إن الاستحواذ على النيل للسكر سيكون نواة لنشاط زراعى صناعى داخل أوراسكوم، وفى حال رغبة المساهمين بعدم الشراء، عليهم التصويت بالرفض ولن يتم إتمام الصفقة، مضيفا أنه حتى لو لم يتم الاستحواذ على النيل للسكر، ستواصل أوراسكوم الاستثمار فى هذا النشاط، وهناك مشروعات بالفعل ندرسها، والاستحواذ على النيل كان يساعدنا فى وضع أساس لهذا النشاط.

وحول تحقيق شركات السكر خسائر من عدمه، أوضح ساويرس، لـ"اليوم السابع"، أن الأمر مرتبط بسعر السكر عالمياً، قائلا :"شركات السكر عام تربح وآخر تخسر، الأمر متوقف على سعر السكر العالمى وتعاون الحكومة مع الشركات المحلية، لأنها تقوم بالاستيراد حال انخفاض الأسعار عالمياً وهو ما يؤدى إلى خسائر، ولكن القيمة المضافة للشركة مرتفعة".

وعن أسباب خسائر البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، أرجع ساويرس، أسباب ذلك إلى التوترات العالمية والحرب التجارية بين أمريكا والصين بالإضافة إلى مشاكل داخلية، رافضاً الإفصاح عنها.