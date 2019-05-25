نائب محافظ القاهرة: هدم 18 عقارا وعشة بحكر السكاكينى فى الشرابية

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محسن صلاح، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق ومديرية أمن القاهرة أزالت 6 عقارات و6 محلات و6 عشش بإجمالى 18 بمنطقة حكر السكاكينى القديم بحى الشرابية، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم للمواطنين.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تسكين سكان منطقة حكر السكاكينى القديم فى مشروع المحروسة 1 بمدينة السلام، حيث يتسلم المواطن وحدته السكنية الجديدة جاهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية مجانا.

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة وفرت سيارات لنقل الملابس والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، حيث أن المساكن الجديدة التى تستعد لاستقبالهم مؤثثة بالكامل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .