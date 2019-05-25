نائب رئيس جامعة الإسكندرية ندعم الأساليب الحديثة فى التعلم

افتتح الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب،اليوم ورشة عمل " الصف المعكوس باستخدام الجيل الثانى للانترنت" التى تنظمها كلية التربية بالتعاون مع وحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد، وذلك بمعمل الحاسب الالى بالكلية.
وقال الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب أنه أصبح من الضروري الاعتماد على أساليب تدريسية حديثة أكثر مرونة،تساعد على تدعيم ذاتية المتعلم وتلبية احتياجاته وتفعيل دوره في العملية التعليمية،كما تدعم دور المعلم في كونه مدربا ميسرا لعملية التعليم والتعلم ، مؤكدا ان الاعتماد على المعلم فقط كمحور لعملية التعلم أصبح من الماضى ، فقد تغير دور المعلم إلى دور المرشد والموجه،مشيرا إلى الأساليب الحديثة ومنها التعلم المعكوس "المقلوب" القائم على التدوين المرئي،والذي يعتمد على إعطاء المتعلم المحتوى العلمي قبل تلقيه في الفصل التقليدي،مما يعطي فرصة داخل الفصول التقليدية لممارسة الأنشطة التعليمية والنقاش.
فيما اكد الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية ان التعلم المعكوس يعتبر طريقة جديدة للتعليم والتعلم،وهو مثل أي طريقة جديدة جيدة في أي مجال، يعمل على مزج الطرق مع بعضها،مع الاحتفاظ بكل ما هو صحيح وسليم، لكنها جميعًا تركز على استخدام التكنولوجيا بما في ذلك الأدوات والمحتوى.
يقوم بالتدريب الدكتورة نرمين عونى، والدكتور اسلام فضل، والدكتورة داليا شرف، ويتناول تدريب المشاركين على طبيعة الصف المعكوس، وكيفية تطبيقه والاستفادة منه لتطوير العملية التعليمية بجامعة الاسكندرية، وقد اثنى الحضور على فاعلية اليوم الاول للورشة.
من ناحية أخرى، نظم قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية محاضرة بعنوان "القيم المكتسبة من الصيام وتأثيرها الإيجابي على العمال"، تحدث خلالها الدكتور نبيل علام عن أهمية الصيام للصحة العامة وكيفية استغلال فترة الصيام للتخلص من العادات السلبية مثل التدخين والإسراف في تناول الطعام،وذلك بقصر ثقافة الأنفوشى.
كما عقدت ندوة بالمكتبة العامة للقصر بعنوان "الفن السكندري" بحضور المؤرخ الفني عصام محمود و سارة زيادة، أما مكتبة الطفل قامت أخصائي المكتبة بمناقشة "كتاب الخلفاء الراشدين -عمرو بن الخطاب" للمؤلف شوقي حسن.
فى سياق آخر عقد نادى الأدب ببيت ثقافة 26 يوليو ندوة بعنوان "ذكرى العاشر من رمضان" بحضور الدكتور محمد نور الدين بطل ملحمة كبريت والدكتور طارق القيعى مستشار محافظ الإسكندرية وعميد كلية الزراعة ورئيس المجلس الشعبى المحلى الأسبق،بينما نظم قصر ثقافة برج العرب ندوة بعنوان "التعامل الإيجابي في شهر رمضان" تحدثت خلالها مسئول الثقافة العامة عن إيجابيات التعامل في شهر الرحمة ومنها صلة الرحم والتعاون مع الجار وعدم إزعاج الآخرين بالأصوات المرتفعة كما حثت علي وجوب تعليم الأبناء السلوك القويم في الشارع و احترام الكبير .
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