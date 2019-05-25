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نائب الرئيس اليمنى لـ"تحالف الأحزاب": التحالف رافد مهم للعملية السياسية

السبت، 25 مايو 2019 05:45 م
نائب الرئيس اليمنى لـ"تحالف الأحزاب": التحالف رافد مهم للعملية السياسية جانب من الاجتماع
إيمان حنا
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أكد نائب رئيس اليمن الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم أن التحالف الوطىي للمكونات والتنظيمات السياسية سيكون رافداً مهماً للعملية السياسية ولجهود تحقيق السلام واستئناف العمل السياسي والديمقراطي باعتباره أحد أهم المنجزات التي ضحى لأجلها أبناء الشعب اليمني، وأشاد نائب الرئيس بجهود الأحزاب وموقفها الداعم للشرعية ولجهود استعادة الدولة، وفقا لـ"سبأ".

جاء ذلك خلال لقاء التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك لمناقشة البرنامج التنفيذي للتحالف وكيفية المضي قدماً في تنفيذه.

 

كما اطلع الفريق محسن القيادات الحزبية للتحالف على المستجدات السياسية والميدانية وحرص الشرعية المستمر على إرساء مداميك السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، ورفض أي مقترحات أو محاولات للإخلال بهذه المرجعيات.

 

واستمع نائب الرئيس إلى قيادات الأحزاب في التحالف وتفاصيل عن البرنامج التنفيذي وسبل تطبيقه بالتعاون مع مختلف الجهات بما يخدم أن يكون الجميع في خندق واحد لإنهاء الانقلاب وتحرير كامل الأراضي اليمنية.

 

وأكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك على دعم الحكومة لتنفيذ برنامج التحالف الوطني وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ويما يفضي إلى اصطفاف وطني شامل لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الدور الذي يضطلع به التحالف الوطنى والأحزاب المنضوية فى إطاره في رفد جهود الحكومة وتطبيع الحياة ومساندة جهود أجهزة الدولة المختلفة.


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