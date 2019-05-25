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نائبة رئيس الوزراء الماليزى: نسعى أن تكون بلادنا النمر الآسيوى الجديد

السبت، 25 مايو 2019 09:34 ص
نائبة رئيس الوزراء الماليزى: نسعى أن تكون بلادنا النمر الآسيوى الجديد رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد - أرشيفية
أ ش أ
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صرحت نائبة رئيس الوزراء الماليزى عزيزة إسماعيل، بأن بلادها تسعى للنهوض بتكلفة المعيشة وإنعاش الاقتصاد لكى تصبح "النمر الآسيوى الجديد" ولتعزز السلام والانسجام العرقى أيضا.

وقالت عزيزة إسماعيل، فى بيان ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، إن الحكومة لا تزال تتعلم وتسعى بكل جهدها لإصلاح الأضرار التى لحقت بالأنظمة الإدارية والمالية والاقتصادية والقضائية وغيرها من الأنظمة فى عهد الحكومة السابقة، داعية السياسيين والمسؤولين الحكوميين إلى العمل معا ولعب دورهم فى ضمان استفادة الناس من مختلف البرامج والمبادرات التى تنفذها الحكومة.

وأوضحت أن الاقتصاد الماليزى يسير على الطريق الصحيح للتعافي، وفقا للنمو الإيجابى الذى شهدته الأشهر الثلاثة الأولى، مضيفة أن "النمو كان مدعوماً بالانتعاش فى القطاع الزراعى وخاصة إنتاج زيت النخيل الخام وارتفاع الصادرات الصافية".

 

 

 

 


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