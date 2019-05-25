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موسكو تؤيد عقد اجتماع للجنة "تنفيذ خطة العمل" بشأن الاتفاق النووى الإيرانى

السبت، 25 مايو 2019 12:53 م
موسكو تؤيد عقد اجتماع للجنة "تنفيذ خطة العمل" بشأن الاتفاق النووى الإيرانى لافروف
موسكو (أ.ش.أ)
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، أن بلاده تؤيد عقد اجتماع للجنة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووى الإيرانى فى أقرب وقت ممكن.

وقال ريابكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت "نحن نؤيد عقد هذا الاجتماع فى أقرب وقت ممكن" مشيرا إلى أن الجانب الأوروبى هو المسئول عن القضايا التنظيمية لمثل هذا الاجتماع.

وأضاف أن هذه اللجنة اجتمعت من قبل فى العاصمة النمساوية (فيينا) وأنها كانت فعالة" .

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من أغسطس الماضى، والتى كانت معلقة فى السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووى الإيرانى بين إيران و"السداسية الدولية " : روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا .

وقد انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووى فى مايو الماضى، وفرضت عقوبات على صادرات النفط الإيرانى فى 5 نوفمبر الماضى .

 


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