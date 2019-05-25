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ممثل "الأغذية العالمى" بالسعودية: وفاة 3 ملايين طفل سنويا بسبب سوء التغذية

السبت، 25 مايو 2019 02:42 م
ممثل "الأغذية العالمى" بالسعودية: وفاة 3 ملايين طفل سنويا بسبب سوء التغذية أشرف حمودة ممثل برنامج الأغذية العالمى لدى السعودية
إيمان حنا
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قال أشرف حمودة مدير مكتب "برنامج الأغذية العالمى WFPلدى المملكة العربية السعودية، إن أكثر من 800 مليون شخصاً حول العالم جياعاً في كل ليلة ومعظم هؤلاء من الأطفال، فيما تشير الإحصاءات إلى أن السبب المباشر لأكثر من نصف وفيات الأطفال ما دون الخامسة من العمر حول العالم سببها سوء التغذية المزمنة، وهو ما ينجم عنه وفاة نحو 3 ملايين طفلاً في كل عام.

 

وأضاف حمودة: من هنا يجب علينا توحيد الجهود ليس فقط من أجل تأمين وصول الأغذية للأطفال الأقل حظاً فحسب، ولكن بهدف مساعدتهم كذلك على تسخير كل طاقاتهم والاستفادة منها لتحقيق أحلامهم مستقبلاً.

 

وفى إطار جهود الأمم المتحدة لمكافحة أزمة الغذاء حول العالم أطلق برنامج الأغذية العالمي WFP – التابع للأمم المتحدة، حملة لزيادة الوعي المجتمعي بقضيتي الجوع وسوء التغذية، خصوصاً لدى الأطفال الأقل حظا.

 

وفى إطار هذه الحملة أُقيمت فعاليات شاملة، في "مركز جدمسة للشباب"، تضمّنت ورش عمل تفاعلية وندوات حوارية سلطت الضوء على هدف الحملة وهو الوصول إلى "عالمٍ خالٍ من الجوع”.

mbchope12
ممثل برنامج الأغذية ومسئول "شباب جدة"

 

 


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برنامج الاغذية العالمى

المملكة العربية السعودية

ازمة الغذاء

سوء التغذية


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