سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ملك المغرب يستجيب لدعوة العاهل السعودى بحضور قمة 31 مايو غير العادية

السبت، 25 مايو 2019 12:38 م
ملك المغرب يستجيب لدعوة العاهل السعودى بحضور قمة 31 مايو غير العادية ملك المغرب
كتبت - هناء أبو العز
إضافة تعليق

أعلنت وسائل إعلام مغربية، استجابة الملك محمد السادس، ملك المغرب، لدعوة العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز، لعقد مؤتمرات قمة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجى.

ونقلت وكالة أنباء"سبوتنيك"، أن المغرب استجاب لدعوة الملك سلمان، لعقد قمة عربية غير عادية، مقررة فى 31 مايو بمكة، باعتبار أن المغرب معروف بخبرته فى مجال الوساطة والمساعى الحميدة ولن يدخر جهدا فى الدفاع عن العرب والفلسطينيين والمسلمين.

وكانت المملكة العربية السعودية، دعت قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقادة الدول العربية، لأجل عقد قمتين طارئتين فى مكة المكرمة، نهاية مايو الجارى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول فى خارجية المملكة، أن الدعوة تأتى فى ظل الهجوم على سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتى ضخ نفط بالمملكة.

يأتى ذلك وسط تقارير تفيد بأن القيادة السعودية وسفيرها بالرباط اتخذت خطوات عدة، لإنهاء أزمة دبلوماسية غير مسبوقة شهدتها العلاقة بين البلدين خلال السنتين الماضيتين وبلغت ذروتها خلال الأشهر الماضية.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

انسحاب المغرب والسعودية والإمارات والبحرين من القمة العربية-الأفريقية

بدء تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك فى الشأن القضائى بين المغرب والسعودية

المنافسة تشتد بين لبنان والمغرب والسعودية على لقب "توب شيف"

دعوة تونس والمغرب والسعودية للمشاركة فى مارثون الأقصر

المغرب والسعودية والإمارات تفاوض رابح سعدان

المغرب

السعودية

قمة عربية

مكة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة