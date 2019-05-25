سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 12:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مكافحة الفساد بالعدل تفحص شكاوى إبريل ومايو ضد جهات وأفراد

السبت، 25 مايو 2019 11:16 م
مكافحة الفساد بالعدل تفحص شكاوى إبريل ومايو ضد جهات وأفراد وزارة العدل أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق
يواصل قطاع مكافحة الفساد والشكاوى فى وزارة العدل، فحص الشكاوى التى وردت إلى القطاع خلال شهر إبريل ومايو، والمقدمة من مواطنين وجهات ضد وزارات وقطاعات حكومية وعامة وقضاة.
وقالت مصادر مطلعة، إن جميع الشكاوى التى يتلقاها القطاع يتم فحصها بعد التأكد من هوية مقدم الشكوى والجهة أو الشخصية المشكو فى حقها من خلال البيانات التى والمستندات التى تقدم مع الشكوى.
وأوضحت المصادر، أن هناك شكاوى متعلقة بالنزاع على أراضي، وبعضها مقدم ضد تعنت بعض الموظفين فى بعض المصالح الحكومية، وأخرى خاصة بنزاعات أسرية حيث يتم ارسال الشكاوى إلى القطاعات او الجهات المختصة للرد عليها والفصل فيها، كماحبيبي  يتم إحالة ما يخص المسائل الخاصة بالقضاة إلى قطاع التفتيش للبت فيها.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء مكتب توثيق جديد بالمنيا الجديدة

سفير مصر بطوكيو يبحث مع وزير العدل اليابانى تعزيز التعاون القانونى والقضائى

محكمة العدل تنتصر لريال مدريد على المفوضية الأوروبية

آلاف التشيكيين يحتجون للأسبوع الرابع ضد وزيرة العدل

صور.. آلاف التشيكيين يتظاهرون للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء ووزيرة العدل

أمر ملكى سعودى بترقية وتعيين 100 قاضى بوزارة العدل

نائب جمهورى يدعو لعزل ترامب من منصبه ويتهم وزير العدل بتضليل العامة

وزارة العدل

قطاع مكافحة الفساد

تقديم شكوى

شكوى لوزير العدل

شكوى ضد موظف


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ريال مدريد يعرض 90 مليون يورو لضم كوليبالي ونابولى يرفض

ريال مدريد يعرض 90 مليون يورو لضم كوليبالي ونابولى يرفض

صور.. بدء تسليم الـFAN ID وتذاكر أمم أفريقيا 2019 بالإسماعيلية

صور.. بدء تسليم الـFAN ID وتذاكر أمم أفريقيا 2019 بالإسماعيلية

بعد نهاية Game of Thrones..أول فارسة فى تاريخ ويستروس: المسلسل تعليق على الحياة وعلينا النظر فى رسائله.جويندولين كريستى:بريان تارث كسرت النظام الأبوى بحثت عن ابتسامتها فى الرواية وانتظرتها فى الموسم الأخير

بعد نهاية Game of Thrones..أول فارسة فى تاريخ ويستروس: المسلسل تعليق على الحياة وعلينا النظر فى رسائله.جويندولين كريستى:بريان تارث كسرت النظام الأبوى بحثت عن ابتسامتها فى الرواية وانتظرتها فى الموسم الأخير

الهرى على إيه النهاردة فى تويتر؟.. ابتهالات وأدعية فى العشر الأواخر من رمضان.. زعيم تويتر يزاحم القضايا المهمة على الصدارة.. أفريقيا ترند بعد كلمة الرئيس السيسى.. ورواد تويتر يدعمون قرارات الأهلى

الهرى على إيه النهاردة فى تويتر؟.. ابتهالات وأدعية فى العشر الأواخر من رمضان.. زعيم تويتر يزاحم القضايا المهمة على الصدارة.. أفريقيا ترند بعد كلمة الرئيس السيسى.. ورواد تويتر يدعمون قرارات الأهلى

سوبر كورة.. العقوبات المنتظر توقيعها على الأهلي حال انسحابه من الدوري

سوبر كورة.. العقوبات المنتظر توقيعها على الأهلي حال انسحابه من الدوري

فيديو.. جنش يحتفل بعيد ميلاده الـ 32 وينتظر تتويج نجاحاته بالكونفدرالية

فيديو.. جنش يحتفل بعيد ميلاده الـ 32 وينتظر تتويج نجاحاته بالكونفدرالية

الرجوع الى أعلى الصفحة