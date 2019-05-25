مكافحة الفساد بالعدل تفحص شكاوى إبريل ومايو ضد جهات وأفراد

كتب إبراهيم قاسم

يواصل قطاع مكافحة الفساد والشكاوى فى وزارة العدل، فحص الشكاوى التى وردت إلى القطاع خلال شهر إبريل ومايو، والمقدمة من مواطنين وجهات ضد وزارات وقطاعات حكومية وعامة وقضاة.

وقالت مصادر مطلعة، إن جميع الشكاوى التى يتلقاها القطاع يتم فحصها بعد التأكد من هوية مقدم الشكوى والجهة أو الشخصية المشكو فى حقها من خلال البيانات التى والمستندات التى تقدم مع الشكوى.

وأوضحت المصادر، أن هناك شكاوى متعلقة بالنزاع على أراضي، وبعضها مقدم ضد تعنت بعض الموظفين فى بعض المصالح الحكومية، وأخرى خاصة بنزاعات أسرية حيث يتم ارسال الشكاوى إلى القطاعات او الجهات المختصة للرد عليها والفصل فيها، كماحبيبي يتم إحالة ما يخص المسائل الخاصة بالقضاة إلى قطاع التفتيش للبت فيها.