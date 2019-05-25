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مقتل 23 محتجزا بأحداث شغب داخل مركز شرطة فى فنزويلا

السبت، 25 مايو 2019 08:06 ص
مقتل 23 محتجزا بأحداث شغب داخل مركز شرطة فى فنزويلا تظاهرات فنزويلا - ارشيفية
وكالات
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لقي 23 موقوفا مصرعهم وأصيب 14 شرطيا جراء صدامات وقعت في مركز للشرطة ببلدة أكاريجوا غربي فنزويلا، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كارلوس نييتو الناشط في الدفاع عن حقوق السجناء، أن المواجهات اندلعت عندما حاول عناصر من القوات الخاصة اقتحام مركز التوقيف الاحتياطي لتحرير زوار للسجن، احتجزهم السجناء.
 
وقال نييتو: "المواجهات وقعت بين قوات العمليات الخاصة والموقوفين الذين كانوا مسلحين، وأطلقوا النار على الشرطة، ويبدو أنهم فجروا قنبلتين يدويتين".
 
وتتكرر أعمال العنف من حين لآخر في هذه المراكز التي يقدر عدد موقوفيها بـ55 ألفا، فيما قدرتها الاستيعابية لا تتعدى 8 آلاف سجين.
 
وكان 68 سجينا قد لقوا مصرعهم في مارس الماضي جراء حريق داخل مركز توقيف في فالنسيا شمالي البلاد.
 
وفي أغسطس 2017 قتل 37 سجينا خلال تمرد داخل في مركز توقيف بولاية أمازوناس جنوبي فنزويلا.

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فنزويلا

مركز للشرطة

السجناء

اعمال شغب

عنف


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