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مقتل وإصابة 11 مدنيا فى هجوم لمسلحين شمالى محافظة حماة السورية

السبت، 25 مايو 2019 11:33 م
مقتل وإصابة 11 مدنيا فى هجوم لمسلحين شمالى محافظة حماة السورية جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
دمشق أ ش أ
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أعلن مركز المصالحة الروسى فى سوريا مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 أخرين فى هجوم لمسلحين فى بلدتى عين الكروم والسقيلبية شمالى محافظة حماة السورية.

وقال رئيس المركز الروسى للمصالحة، اللواء فيكتور كوبتشيشين: طبقا لقناة روسيا اليوم الليلة، إن مسلحين تابعين لتنظيم (هيئة تحرير الشام) قاموا بإطلاق صواريخ من الراجمات تجاه عين الكروم والسقيلبية فى شمال محافظة حماة، مشيرا إلى أن الإرهابيين أطلقوا أكثر من 20 صاروخا خلال الهجمة.

وفى سياق آخر، أوضح أن العمل مستمر بشأن العفو عن الأشخاص الذين تهربوا من المهام العسكرية، بما فى ذلك اللاجئون والأعضاء السابقون فى الجماعات المسلحة غير الشرعية، موضحا أنه حتى تاريخ 24 مايو، تم العفو عن 58001 شخص.

 


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