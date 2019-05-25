سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 02:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل عنصرين من "داعش" فى إحباط محاولة تفجير بمحافظة نينوى العراقية

السبت، 25 مايو 2019 02:18 م
مقتل عنصرين من "داعش" فى إحباط محاولة تفجير بمحافظة نينوى العراقية الجيش العراقى - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن قائد عمليات نينوى العراقية اللواء نجم الجبورى، اليوم السبت، مقتل عنصرين من تنظيم (داعش) الإرهابى فى إحباط محاولة تفجير بدراجة مفخخة فى منطقة (تل عبطة).

وقال الجبورى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن قوة من الجيش العراقى والفوج 66 حشد عشائرى وشرطة تل عبطة نفذت عملية للتعامل مع عنصرين من نمظيم (داعش) الإرهابى بعد ورود معلومات مؤكدة بتواجدهما فى منطقة "أبوعباة" التابعة إدارياً لمنطقة (تل عبطة)، وأضاف "بعد الاشتباك معهما تم قتلهما والاستيلاء على الدراجة النارية التى استخدماها"، ولفت إلى أن "الدراجة كانت مفخخة وجرى تفكيكها من قبل قوات الأمن".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تتمكن من فترة وأخرى من احباط عمليات تفجير يسعى تنظيم "داعش" إلى تنفيذها فى المناطق الأمنية التى كان يسيطر عليها، حيث تقتل عدد من عناصر التنظيم وتعتقل آخرين.

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الجيش العراقى: صاروخ كاتيوشا استهدف المنطقة الخضراء ببغداد ولا إصابات

الجيش العراقى يقصف استراحات لتنظيم "داعش" فى محافظة صلاح الدين

طيران الجيش العراقى يقصف أوكارا لداعش شمال شرق بعقوبة

الجيش العراقى ينتهى من تطهير منطقة وادى الشاى من عناصر "داعش"

قوات الجيش العراقى تقتل انتحاريا جنوب الموصل

رئيس أركان الجيش العراقى: خلايا "داعش" النائمة تحت السيطرة

تنظيم داعش

الجيش العراقى

مكافحة الارهاب

تنظيمات ارهابية

جماعات مسلحة

اخبار عربية

اخبار العرب

اخبار العراق


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة