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مقتل جنود ومدنيين فى هجوم كمين لبوكو حرام بنيجيريا

السبت، 25 مايو 2019 10:19 م
مقتل جنود ومدنيين فى هجوم كمين لبوكو حرام بنيجيريا مسحلو بوكو حرام
كتب وكالات
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قتل مسلحون من جماعة بوكو حرام وداعش ما لا يقل عن 25 جنديا نيجيريا وعدد من المدنيين، فى كمين شمال شرقى البلاد، السبت، فى ثانى هجوم على الجيش خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب "سكاى نيوز".

 

وأطلق المتشددون النار على جنود كانوا يرافقون مجموعة من المواطنين تم إجلاؤهم من قرية فى ولاية بورنو، حيث تخوض جماعة بوكو حرام ومتشددون آخرون معارك ضد القوات الحكومية على مدى نحو عقد.

 

وقال مصدر أمني، وهو ضمن مجموعة من الحراس تقاتل إلى جانب الجيش النيجيرى ضد المسلحين: "نصبوا كمينا وطوقوا العربات التى تقل الجنود والمدنيين وفتحوا النار عليهم".

 


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