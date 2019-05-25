مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 8 آخرين خلال مشاجرة بين عائلتين فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم بين عائلتين بقرية "سبعة بحرى" بمركز كوم أمبو فى محافظة أسوان.

تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسوان، إخطاراً يفيد بمقتل عبد القوى على، 25 عاما، من عائلة السلامية، وعلى ربيع، وأحمد سعدي، من عائلة الحجازية، فى مشاجرة وقعت بينهم بقرية "سبعة بحرى" بمدينة كوم أمبو.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم فرض طوق أمنى بالقرية، ونقلت الجثث للمشرحة والمصابين للمستشفى، وتبين من التحريات أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات قديمة تجددت اليوم.