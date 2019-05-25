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بمناسبة ذكرى "فتح مكة..

مفتى الجمهورية فى ذكرى فتح مكة: ما أحوجنا لنشر قيم التسامح لمواجهة التطرف

السبت، 25 مايو 2019 06:38 م
مفتى الجمهورية فى ذكرى فتح مكة: ما أحوجنا لنشر قيم التسامح لمواجهة التطرف الدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية
كتب لؤى على
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قال الدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية، إن فتح مكة الذى يوافق 20 رمضان المبارك، أكبر دليل على التسامح الإسلامي، والذي تجلى في عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عن المشركين حينما دخل مكة المكرمة فاتحا.

 

وأضاف مفتى الجمهورية فى كلمته ،اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال بذكرى "فتح مكة" الذى يوافق 20 رمضان من كل عام : إذا كان يوم الهجرة شهادة ميلاد الأمة الإسلامية، و"غزوة بدر" نضجها وقدرتها على مواجهة الأعداء، فإن "فتح مكة" كان خاتمة هذا النصر فكان الفتح الأكبر والنصر الأعظم.

 

واستطرد مفتى الجمهورية قائلا : ما أحوجنا فى الوقت الراهن إلى نشر قيم التسامح والحوار مع الآخر ومواجهة الأفكار المتطرفة والمتشددة وموجات التكفير ، مضيفا أن السيرة النبوية الشريفة تقدم لنا أعظم صور التسامح والعفو، فعندما فتح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة ، قال لأهلها : ما تظنون أنى فاعل بكم، قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال النبى صلى الله عليه وسلم لهم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء".

وأشار المفتى إلى أن هناك قيمة كبرى عبر عنها هذا الفتح الأكبر وهي أن الاسلام دين "التسامح والرحمة" فنجد أن "فتح مكة" لم يكن حربا بل سلما، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة فاتحا ومنتصرا، وإذا كان قد قتل من عذبوه وآذوه لكان ذلك عدلا، إلا أنه يعلمنا جميعا أن التسامح سمة ومبدأ أساسيا في الإسلام وأنه ينبغي علينا أن نقاتل "الكراهية والعداوة" في نفوس الأعداء حتى ينقلبوا إلى أصدقاء مصداقا لقول المولى عز وجل "ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم".

 

واختتم مفتى الجمهورية كلمته قائلا : إن خلق التسامح والعفو عن الناس، من الأخلاق الحسنة التى غرسها الإسلام فى نفوس المسلمين، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى للرسول الكريم "فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ"، وقال سبحانه وتعالى أيضا فى وصف المحسنين "وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"، لافتا إلى أن كثيرا من الناس يظنون خطأ أن العفو إنما هو ضعف، ولكن الصواب يخالف ذلك، فالإنسان القوى هو الذى يعفو ويصفح، وهو الذى يستطيع أن يتغلب على نفسه، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فى الحديث الشريف: ( ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب ) ، وحينما جاء رجل وقال للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : "أوصنى يا رسول الله" فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم :( لا تغضب ) .

 

 

 

 


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فتح مكة

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الفكر المتطرف

الارهاب


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