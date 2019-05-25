مع ارتفاع حرارة الصيف..ازاى تعالج التهابات البشرة بطرق طبيعية؟

فاطمة ياسر

شهدت مصر ارتفاع شديد في درجات حرارة الطقس الأيام الماضية، ونجد بعض الاشخاص الذين تعرضوا لاشعة الشمس يعانون من التهاب شديد في البشرة ، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل النصائح الطبيعية التي تساهم في حل مشكلة الالتهابات وعلاجها، وذلك وفقا لموقع " .medicalnewstoday"، ومنها:

-العسل

عند التعرض لالتهاب شديد في البشرة نتيجة للتعرض لاشعة الشمس لفترات طويلة عليك تنظيف البشرة جيدا بالماء البارد ثم وضع العسل عليها لفترة لا تقل عن 10 دقائق، فالعسل يساهم في التخلص من الالتهاب علي الفور.

-زيت جوز الهند

له العديد من الفوائد الهامة لبشرتك، ولذا وضع بعض النقاط الخاص به علي البشرة الملتهبة يساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء علي هذا الالتهاب.

-الشاي الاخضر

الشاي الأخضر له فوائد عديدة، فهو غني بمضادات الاكسدة الهامة لصحتك بشكل عام ولبشرتك بشكل خاص، ولذا يمكنك وضع الشاي الاخضر علي بشرتك الملتهبة وعلاجها بطرق طبيعية.

-خل التفاح

ستندهشين لفكرة وضع خل التفاح علي البشرة الملتهبة، ولكن ما أشار له التقرير وأكد دوره بشكل كبير أنه يمكن لخل التفاح القضاء علي هذه المشكلة.