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معسلة يا بطاطا.. 10 فوائد هتخليك تاكلها على طول

السبت، 25 مايو 2019 07:30 م
معسلة يا بطاطا.. 10 فوائد هتخليك تاكلها على طول بطاطا - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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البطاطا من الأطعمة الصحية التى تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الأمراض، حيث إنها تحتوى على البيتا كاروتين والمواد المضادة للأكسدة وفيتامين أ، وبعض العناصر الآخر المهمة لصحة الجسم.                            

وحسب ما ذكره موقع  naturalfoodseries فإن فوائد البطاطا هى:

بطاطا
بطاطا

1: تحتوى البطاطا على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الأمراض والأوبئة.

2: تحتوى البطاطا على كمية كبيرة من فيتامين أ الذى يحافظ على صحة العيون ويحميها من الالتهابات والأمراض.

3: تحتوى البطاطا على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والتى تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

4: تعمل على ضبط مستوى الضغط وحمايته من الارتفاع المفاجئ، لذلك فهى مفيدة لمرضى الضغط العالى.

بطاطا
بطاطا

5: تناول البطاطا يساعد فى تنظيم نسبة السكر فى الدم ، كما أنه يحسن مستويات السكر والدهون فى الجسم.

6: تحتوى البطاطا على كمية كبيرة من الفيتامينات والبروتين والعناصر الغذائية المهمة لصحة الحامل والجنين.

7: تحافظ على صحة العضلات والمفاصل وتحد من خطر الإصابة بالالتهابات وهشاشة العظام.


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