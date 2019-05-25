معرض لتوزيع ملابس جديدة مجانًا على الأسر الاكثر احتياجا بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

نظمت جمعية الأورمان تحت اللواء هشام السعيد محافظ الغربية،اليوم السبت معارض بقرى مشال مركز بسيون، و العامرية مركز المحلة، ومركز طنطا الغربية للملابس الجديدة لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجًا بالمجان .

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية إن المعرض تخلله توزيع 2000 قطعة ملابس جديدة وجاهزة بالمجان على ما يقرب من 600 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا، بما يتناسب مع احتياجات الأهالى.

وأشار "شعبان" ان المعرض يأتى فى اطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين فى قرى ونجوع ومدن محافظة الغربية،مبينا أن الجمعية تهتم بالأسر الأولى بالرعاية من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدوى الدخل .

وأوضح "شعبان" أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى،مشيرًا الي أن مثل هذه المعارض تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر،مؤكدًا على تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر .

وأشار اللواء ممدوح شعبان الى أن الجمعية نفذت توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومدن محافظة الغربية،حيث وزعت 15 ألف كرتونه مواد غذائية على أن ينتهى التوزيع تمامًا خلال الفترة القادمة.