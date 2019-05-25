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مصر للطيران تنقل 3 آلاف معتمرين على متن 15 رحلة..اليوم

السبت، 25 مايو 2019 12:31 ص
مصر للطيران تنقل 3 آلاف معتمرين على متن 15 رحلة..اليوم مصر للطيران -ارشيفية
كتب هانى عثمان
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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، 15 رحلة جوية من مطارات، القاهرة وبرج العرب والأقصر، لنقل 3 آلاف معتمر إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك عمرة شهر رمضان.
 
وأوضح مصدر، تسير شركة مصر للطيران 10 رحلات من مبني الرحلات الموسمية بالمطار والمخصصة لرحلات الشركة الوطنية، بواقع 6 رحلات إلى جدة و4 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 2000 معتمر إلى الأراضى المقدسة ، مضيفا أن هناك 5 رحلات للشركة من مطارى الاقصر وبرج العرب لنقل 1000 معتمر إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة.
 

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مصر للطيران

مطار القاهره

اخبار المطار

عمره رمضان


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