مصرع 5 أشخاص فى تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية بالمكسيك

مكسيكو سيتى (رويترز)

قالت البحرية المكسيكية، اليوم السبت، إن طائرة هليكوبتر عسكرية تشارك فى عمليات لمكافحة حريق غابات تحطمت فى وسط المكسيك أمس الجمعة مما أسفر عن مقتل طاقمها من جنود البحرية المؤلف من خمسة أفراد.

وأضافت أن الطائرة وهى من طراز إم.آي-17 سقطت على بعد نحو 89 كيلومترا شمالى مدينة جالبان دى سييرا بولاية كيريتارو حيث كانت تشارك فى إخماد حريق غابات هناك.

ولم تتضح بعد أسباب التحطم. وذكر بيان للبحرية أن فريقا للاستطلاع عثر على حطام من الطائرة فى ساعة مبكرة من اليوم بعد تعليق أعمال الإطفاء خلال الليل بسبب سوء الأحوال الجوية، ووقف مسؤولون بينهم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور دقيقة حداد على أرواح أفراد الطاقم بعد إعلان نبأ التحطم.