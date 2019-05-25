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مصرع طفل أثناء الاستحمام بترعة قرية مسهلة بالغربية

السبت، 25 مايو 2019 08:32 م
مصرع طفل أثناء الاستحمام بترعة قرية مسهلة بالغربية غريق - أرشيفية
الغربيه محمد طارق
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لقي طفل مصرعه غرقًا، اليوم السبت، أثناء الاستحمام في ترعة شرشابة بقرية "مسهلة" التابعة لدائرى مركز السنطة بمحافظة الغربية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة الطفل لعدم وجود شبهة جنائية.

 
تلقي اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربيه إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ورود بلاغ من العقيد أحمد برج مآمور قسم شرطة السنطة، بلاغا من الأهالى بغرق طفل أثناء الاستحمام بترعة شرشابة بقرية "مسهلة" بدائرة مركز السنطة.

وتبين من التحريات غرق الطفل "زياد ممير أبو ديبه" 12 سنة بعد أن انجرفت قدماة ليسقط بالمجري المائي حيث غرق لعدم إجادته السباحة وبالعرض على نيابة مركز السنطة أمرت بدفن الجثه لعدم وجود شبهة جنائية.
 
 

 


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