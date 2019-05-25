مصرع طفل أثناء الاستحمام بترعة قرية مسهلة بالغربية

الغربيه محمد طارق

لقي طفل مصرعه غرقًا، اليوم السبت، أثناء الاستحمام في ترعة شرشابة بقرية "مسهلة" التابعة لدائرى مركز السنطة بمحافظة الغربية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة الطفل لعدم وجود شبهة جنائية.