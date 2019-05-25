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مصرع شخص وإصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة وسط سيناء

السبت، 25 مايو 2019 11:42 م
مصرع شخص وإصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة وسط سيناء حادث انقلاب سيارة _ صورة أرشيفية
العريش /أ ش أ/
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لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون بإصابات متنوعه فى حادث انقلاب حافلة (ميكروباص) أثناء سيرها على الطريق الدولى فى منطقة وسط سيناء.

وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى منطقة نخل أثناء سيرها على طريق (نخل/الحسنة/العريش)، وذلك نتيجة لاختلال عجلة القيادة فى يد السائق؛ مما أسفر عن مصرع ناصر حمدان النخلاوى (35 عاما) من مدينة العريش، وإصابة 10 آخرين بكسور وجروح متفرقة فى الجسد.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى نخل المركزي، والمصابين إلى مستشفيى نخل المركزى والعريش العام لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق فى الحادث.

 


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