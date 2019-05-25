مصرع شاب فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه من المصابين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، اليوم السبت، بمنطقة زراعية بالبدرشين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة المرازيق بالبدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة اثنين من مستقلى السيارة، وتم نقلهما إلى المستشفى، إلا أن أحدهما فارق الحياة، متأثرا بالإصابة التى لحقت به.

وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.