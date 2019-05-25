سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع شاب صدمه قطار الصعيد أثناء عبوره المزلقان بأسيوط

السبت، 25 مايو 2019 10:49 ص
مصرع شاب صدمه قطار الصعيد أثناء عبوره المزلقان بأسيوط جثه-ارشيفيه
أسيوط- هيثم البدري
إضافة تعليق
لقى شاب مصرعه بعد أن صدمه قطار  أثناء عبورة المزلقان بمركر ديروط فى محافظة أسيوط.
 
كان  اللواء جمال شكر مساعد وزبر الداخلية  مدير أمن أسيوط قد تلقي  إخطارا من العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية، يفيد  بوصول بلاغ لمركز شرطة ديروط بوصول بلاغ من القوة المعينة بمحطة السكة الحديد بمصرع شاب صدمه قطار أثناء عبورة المزلقان.
 
وعلي الفور انتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى " احمدح ع " 25 سنه ومقيم بالبندر دائرة المركز ،وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفي المركزى تحت تصرف النيابة العامة ،وتم تحرير محضر بالواقعة وجار استكمال  الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

قارئ يطالب بتجديد مزلقان "سوارس بالشرقية "

مصرع سيدة مجهولة صدمها قطار بالدقهلية أثناء عبورها المزلقان

محافظة اسيوط

اخبار المحافظات

امن اسيوط

حوادث


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة