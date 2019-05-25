مصرع شاب صدمه قطار الصعيد أثناء عبوره المزلقان بأسيوط

أسيوط- هيثم البدري

لقى شاب مصرعه بعد أن صدمه قطار أثناء عبورة المزلقان بمركر ديروط فى محافظة أسيوط.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزبر الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا من العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ لمركز شرطة ديروط بوصول بلاغ من القوة المعينة بمحطة السكة الحديد بمصرع شاب صدمه قطار أثناء عبورة المزلقان.

وعلي الفور انتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى " احمدح ع " 25 سنه ومقيم بالبندر دائرة المركز ،وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفي المركزى تحت تصرف النيابة العامة ،وتم تحرير محضر بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة .