مسئول عسكرى إيرانى: نستطيع إغراق سفن أمريكا الحربية فى المنطقة بأسلحة سرية

رويترز

نقلت وكالة ميزان للأنباء، اليوم السبت، عن مسؤول عسكرى إيرانى كبير، قوله، إن بوسع إيران أن تغرق السفن الحربية التى ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج باستخدام صواريخ و"أسلحة سرية".

وقال الجنرال مرتضى قربانى مستشار القيادة العسكرية الإيرانية، لوكالة ميزان، "أمريكا قررت إرسال سفينتين حربيتين للمنطقة، فإن هما ارتكبتا أقل حماقة، فسنلقى بهاتين السفينتين إلى قاع البحر بطواقمهما وطائراتهما باستخدام صاروخين أو سلاحين سريين جديدين".