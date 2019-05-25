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مسئول عسكرى إيرانى: نستطيع إغراق سفن أمريكا الحربية فى المنطقة بأسلحة سرية

السبت، 25 مايو 2019 09:07 ص
مسئول عسكرى إيرانى: نستطيع إغراق سفن أمريكا الحربية فى المنطقة بأسلحة سرية الحرس الثورى الإيرانى - أرشيفية
رويترز
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نقلت وكالة ميزان للأنباء، اليوم السبت، عن مسؤول عسكرى إيرانى كبير، قوله، إن بوسع إيران أن تغرق السفن الحربية التى ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج باستخدام صواريخ و"أسلحة سرية".

وقال الجنرال مرتضى قربانى مستشار القيادة العسكرية الإيرانية، لوكالة ميزان، "أمريكا قررت إرسال سفينتين حربيتين للمنطقة، فإن هما ارتكبتا أقل حماقة، فسنلقى بهاتين السفينتين إلى قاع البحر بطواقمهما وطائراتهما باستخدام صاروخين أو سلاحين سريين جديدين".

 

 


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