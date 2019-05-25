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مسئول روسى: موسكو تؤيد عقد اجتماعًا لمناقشة خطة البرنامج النووى الإيرانى

السبت، 25 مايو 2019 12:38 م
مسئول روسى: موسكو تؤيد عقد اجتماعًا لمناقشة خطة البرنامج النووى الإيرانى وزير الخارجية الروسى
كتبت – هناء أبو العز
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن موسكو تؤيد عقد اجتماع للجنة تنفيذ خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في أقرب وقت.
 
وقال ريابكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "نؤيد عقد هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن، لكن الإدارة الخارجية الأوروبية هي المسؤولة عن الخدمات اللوجستية والقضايا التنظيمية كمنسق للجنة". 
 
وأضاف سيرجى، أن اللجنة اجتمعت سابقا في فيينا، وكانت فعالة في جمع وجهات النظر، ونظراً إلى أنها كانت قريبة من مكتب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما سهل اتصال الخبراء ورؤساء الوفود بهذا الهيكل، الذي له دور رئيسي في التحقق من الامتثال بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
 
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، إلى أنه: "كان هناك مثال على ذلك عندما عقدت مثل هذه الاجتماعات بالتزامن مع جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستعقد الجلسة التالية في العاشر من يونيو".
 
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس عام 2018، كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو الماضي.
 
ودخلت العقوبات الأمريكية الإضافية ضد إيران، التي تغطي صادرات النفط ، حيز التنفيذ في 5 نوفمبر عام 2018.
 

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