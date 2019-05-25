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مرور أسوان يرصد 643 مخالفة ويضبط سائقين لتعاطيهم المخدرات

السبت، 25 مايو 2019 10:46 ص
مرور أسوان يرصد 643 مخالفة ويضبط سائقين لتعاطيهم المخدرات حمله امنيه -ارشيفية
أسوان - صلاح المسن
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نظمت مديرية أمن أسوان ، اليوم  حملة مرورية  شاركت فيها ادارات المرور والبحث الجنائي ، مدعومة بمجموعات قتالية من  قوات الأمن بأسوان. تضمنت جهود الحملة  نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان.

أسفرت جهود الحملة عن تحريرنحو  643 مخالفة مرورية متنوعة حيث تم ضبط 9 مركبات  توك توك وتروسيكل  بدون ترخيص، وتم فحص 25 قائد سيارة  بكمين   ابوسمبل- دائرة قسم شرطة اول اسوان ، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية   لتعاطيه مخدروالبانجو والحشيش.

كما تضمنت الجهود  تحرير157 مخالفة  تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفوري في  78 مخالفة  وتحرير120 مخالفة غرامة ونش.

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص  86 حالة لعدم قبول التصالح ، كما أسفرت الحملة عن تحرير   190 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

 


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