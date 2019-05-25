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مركز السموم بالإسكندرية يحذر من تناول عقارين لزيادة وإنقاص الوزن

السبت، 25 مايو 2019 02:08 ص
مركز السموم بالإسكندرية يحذر من تناول عقارين لزيادة وإنقاص الوزن عقاقير طبيه -ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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حذر مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، من خطورة تناول الشباب والسيدات لعقار "الأفدرين" لإنقاص الوزن و"الكورتيزون" لزيادة الوزن.
 
وأكد مركز السموم في بيان له، إن العقارين يسببان الوفاه فى حاله تناولهما لهذه الاغراض موضحا أنهما لا تأثير على تغيير الوزن، محذرا من الوصفات مجهولة المصدر التي يجري ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة.
 
وأشار مركز السموم فى بيانه ، إن العقارين يسببان خطورة على كافة أجهزة الجسم قد تصل إلى الوفاة، من بينها قرح ونزيف الجهاز الهضمي.
 
كما أوضح أن  تأثيرهما الضار على القلب والأوعية الدموية منها"عدم انتظام دقات وضربات القلب، الذبحة الصدرية، تضيق الأوعية مع ارتفاع ضغط الدم"، فضلا عن الإصابة بـ" الأرق، الارتباك، الهلوسة، الأوهام، جنون العظمة، العداء، الذعر، الإثارة".
 
وأضاف البيان أن العقارين ضيق فى التنفس وخطر الإدمان وهشاشة العظام، بالإضافة زيادة خطر العدوى وبطء الشفاء من الجروح وقصور الغدة الكظرية.
 
 
 

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