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مركز أبحاث كندى: ايران تقود حملة تضليل إعلامى فى الشرق الأوسط وأمريكا

السبت، 25 مايو 2019 02:18 ص
مركز أبحاث كندى: ايران تقود حملة تضليل إعلامى فى الشرق الأوسط وأمريكا رئيس ايران حسن روحانى
كتب : أحمد علوى
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حذر مركز أبحاث كندى  ، من حملة تضليل إعلامية ضخمة تقودها إيران، هدفها نشر الأخبار الزائفة فى الأوساط الصحفية ووكالات الأنباء، وتستهدف بالأساس دول فى منطقة الشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال باحثون كنديون فى مركز "سيتيزن لاب" التابع لجامعة تورونتو، إن مجموعة "متحالفة مع إيران" قامت بانتحال صفة وسائل إعلام باستخدام مواقع مقلّدة من أجل "نشر أكاذيب وتضخيم روايات ضد دول فى الخليج العربى.

وقال الباحثون، إن المجموعة التى أطلقوا عليها تسمية "إندلس مايفلاى" تستخدم هويات مزوّرة لتضخيم الروايات عبر إطلاق تغريدات بشأنها أو إرسال الروابط لأطراف آخرين ،وأعطى الباحثون مثالا على ذلك قصة نشرتها وكالة رويترز فى عام 2017 مستقاة من رواية ملفّقة قيل إنها نشرت فى صحيفة "ذا لوكال" السويسرية.

واستخدمت صحف "جلوبال نيوز" و"جيروزالم بوست" وغيرها قصة وكالة رويترز،  التى عادت وحذفتها، وتعمد مجموعة "إندلس مايفلاى" عادة إلى حذف مقالتها الأصلية المزيفة بعيد نشرها لإخفاء أثرها، لكن الإحالات إلى المحتوى الخاطئ غالبا ما تبقى متواجدة على الإنترنت.

 


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