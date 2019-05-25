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محضر غش لطالب فى لجنة بامتحانات الدبلومات بشبرا لتصوير الأسئلة بالموبايل

السبت، 25 مايو 2019 01:32 م
محضر غش لطالب فى لجنة بامتحانات الدبلومات بشبرا لتصوير الأسئلة بالموبايل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني
كتب محمود طه حسين
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تفقد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم السبت، عددًا من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الحالي 2018/ 2019، بمحافظة القليوبية؛ للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان.
 
رافقه خلال الجولة الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم على جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.
 
وفى مستهل الجولة تفقد مجاهد مدرسة الشهيد مصطفى لطفي سلامة الثانوية التجارية بنات والتي تضم 23 لجنة حيث تفقد حجرة الكنترول؛ للاطمئنان على عدم وجود عجز في أوراق الامتحان وتجهيز كشوف توقيع الطلاب بالعلم لحضورهم يوم السبت،١/٦/٢٠١٩ بدلاً من يوم الخميس ٢٣/٥/٢٠١٩، ثم تفقد لجان المراقبة؛ للتأكد من هدوء وانتظام الامتحانات، وعدم اصطحاب الطالبات لتليفونات محمولة، موجهًا بتوفير الأجواء المناسبة وجميع سبل الراحة لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وتذليل أي عقبات.
 
وتابع سير الامتحانات بمدرسة شبرا الخيمة الفنية التجارية المتقدمة نظام خمس سنوات، وتضم 12 لجنة، وخلال تفقده لجان المراقبة، اكتشف وجود تليفونات محمولة مع الطلاب فقام بتحويل ملاحظين اللجنة  ورئيس اللجنة للشئون القانونية، مشددًا على عدم اصطحاب الطلاب لهذه الأجهزة داخل اللجان، وسحبها قبل بدء الامتحان.
 
ورحب مجاهد بأفراد الشرطة المسئولين عن تأمين المدرسة، مثنيًا على دور الشرطة في حفظ أمن الامتحانات، وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
 
وأطمأن نائب الوزير للتعليم الفني على سير عملية الامتحانات بمدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة بنين، والتي تضم عدد 21 لجنة، وشدد على ضرورة التأكد من صحة بيانات الطلاب، وعمل محاضر غش لكل طالب يتم اكتشاف اصطحابه للتليفون المحمول داخل اللجنة.
 
ووجه بتحويل طالب للشئون القانونية بأحد اللجان وعمل محضر غش له لاكتشاف تصويره ورقة الأسئلة على الموبايل، كما تم تحويل الملاحظين ورئيس اللجنة للشئون القانونية للتهاون في المراقبة بداخل هذه اللجنة.
 
واختتم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني جولته بتفقد مدرسة مسطرد الثانوية الفنية المتقدمة الزراعية، والتي تضم عدد 8 لجنة، وأشاد بالتزام الملاحظين ورئيس اللجنة بأخذ موبايلات الطلاب قبل الامتحان وضع استيكرات عليها، موجهًا بعدم أخذ الطالب ورقة الأسئلة عند خروجه من اللجنة قبل الوقت المحدد للامتحان، والتأكد من التزام الطلاب بتعليمات الوزارة.
 
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التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية

الغش الالكترونى


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