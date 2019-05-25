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محافظ كفرالشيخ يحظر وضع المخلفات على جسر بحيرة البرلس

السبت، 25 مايو 2019 08:26 م
محافظ كفرالشيخ يحظر وضع المخلفات على جسر بحيرة البرلس الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ_ محمد سليمان
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أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، تكليفاته لرئيس الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس بتدبير أرض لتجميع القمامة الخاصة بالمدينة ونقلها إلى مقلب مطوبس مباشرة، وحظر وضع المخلفات على جسر بحيرة البرلس حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
 
وأمر محافظ كفرالشيخ، برفع القمامة من جسر بحيرة البرلس فورا؛ استجابة لشكوى أحد مواطنى البرلس وطلبات صيادى البرلس خلال اجتماعه معهم ، وعلى الفور كلف محافظ كفرالشيخ المهندس هشام فتحى رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة بتوجيه وحدة التدخل السريع لرفع المخلفات الموجودة بجسر بحيرة البرلس، وقامت الوحدة بالعمل اسبوع متواصل حتى انهاء اعمال نقل القمامة نهائيا، مقدما الشكر للمهندس هشام فتحى وكل العاملين بوحدة التدخل السريع على استجابتهم الفورية وجهودهم المبذولة فى الحفاظ على البيئة، للصالح العام.
 
 
 
 

 


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