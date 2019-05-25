محافظ قنا يفتتح وحدة اصدار الفيش الجنائي بمركز الوقف.. صور

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء مجدى القاضي مساعد وزير الداخلية مدير امن قنا وحدة اصدار الفيش الجنائي المميكن والتي ستخدم حوالي 94 الف مواطن بمركز الوقف بحضور عدد من القيادات الامنية والتنفيذية وأهالي مركز ومدينة الوقف .

أكد محافظ قنا ان وحدة اصدار الفيش الجنائي تم انشائها بالجهود الذاتية بالتنسيق مع مديرية امن قنا حيث تم الانتهاء من تجهيزات الوحدة ومعداتها الخاصة بالبصمة الضوئية وعمليات الربط الالكتروني مع الوحدة الرئيسية بوزارة الداخلية ، مؤكدا ان الوحدة ستوفر على المواطنين الوقت وعناء ومشقة الذهاب الي المراكز المجاورة لاستخراج الفيش الجنائي للأغراض المختلفة .

وقدم الهجان الشكر لكل من ساهم من أهالى المركز في انشاء وحدة استخراج الفيش الجنائي مشيرا الي اهمية المشاركة المجتمعية للدولة في انشاء المشروعات الخدمية .

وأضاف المحافظ انه يجرى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بمركز الوقف منها مشروع الصرف الصحي وعقب الانتهاء منه سيتم البدء في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية كما يجرى الانتهاء من اجراءات تخصيص مساحة ارض لإنشاء مشروعات انتاج الدواجن والتي تم اعتمادها كما سيتم فصل هندسة ري الوقف عن هندسة ري نجع حمادي حيث سيتم تخصيص مساحة فدان لإنشاء مباني هندسة الري الجديدة .