محافظ قنا: توريد 287 طن و 128 الف قمح لصوامع وشوّن المحافظة

قنا- وائل محمد

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، على متابعته الدورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات مشيراً الى أنه حتى الان تم توريد 128 الف و 287 طن قمح لافتا الى ان المحافظة تستهدف استلام 190 الف طن قمح خلال موسم التوريد الجاري الذى بدأ في 15 ابريل الماضي ويستمر حتى 15 يوليو المقبل.





وذكر الهجان، انه تم تشكيل لجنه تضم ممثل من "التموين ، الزراعة ، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات" لاستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الاردب حيث بلغ سعر الأردب 685 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و 670 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و 655 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط .



وأكد محافظ قنا، على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الالتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم في اسرع وقت ممكن وذلك في إطار الحرص على توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح .



من جانبه ذكر احمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا أن كميات القمح الموردة لشوّن وصوامع المحافظة والتي بلغت 128 الف و 287 طن موزعة كما يلى 61 ألف و 471 طن تم توريدها إلى الشوّن والصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر العليا و 66 ألف و 656 طن تم توريدها إلى الصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين و160طن تم توريدها إلى الشوّن التابعة للبنك الزراعي .

كما وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا الشركة المنفذة لأعمال توسعات محطة مياه دشنا بضرورة الانتهاء من الاعمال نهاية شهر يونيو القادم ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية للأعمال الجاري تنفيذها بالمحطة يرافقه اللواء مجاهد فرماوي رئيس مجلس ادارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع والمهندس عبده صالح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا وعدد من القيادات التنفيذية .



اوضح محافظ قنا ان مشروع توسعات محطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة دشنا سيساهم في رفع قدرة المحطة من 400لتر/ ثانية الي 800 لتر/ثانية بتكلفة مالية تصل إلى 120 مليون جنيه لتوفير المياه النقية لأهالي المدينة والقري التابعة لها بشكل منتظم علي مدار اليوم وطوال أيام السنه لاسيما في فصل الصيف .



من جانبه شدد اللواء مجاهد فرماوي على ضرورة تكثيف العمالة ومضاعفة ورديات العمل للانتهاء من تنفيذ المحطة في الوقت المحدد نهاية يونيو القادم تمهيدا لبدء ضخ المياه الي الشبكة الرئيسية بقدرتها الجديدة 800 لتر / ث .



