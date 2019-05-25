محافظ دمياط تفتتح مشروعات تعليمية وصحية بتكلفة 8 ملايين جنيه

دمياط عبده عبد البارى

تفتتح الدكتورة منال عوض محافظ دمياط غدًا الأحد عددا من المشروعات بمناسبة احتفالات المحافظة بالعيد القومى.

وتبدأ محافظ دمياط جولتها الافتتاحية غدًا الأحد بافتتاح مبنى إدارة الروضة التعليمية بتكلفة 2 مليون و415 ألف جنيه، جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته المحافظة اليوم.

كما ستفتتح محافظ دمياط قسم الحروق بمستشفى دمياط التخصصى بتكلفة 2 مليون جنيه بمساهمة المجتمع المدنى. كما ستفتتح محافظ دمياط أعمال توسعات قسم الكلى الصناعى بمستشفى عزبة البرج المركزى بتكلفة 4 ملايين جنيه بمشاركة المجتمع المدنى.