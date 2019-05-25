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محافظ دمياط تفتتح مشروعات تعليمية وصحية بتكلفة 8 ملايين جنيه

السبت، 25 مايو 2019 09:24 م
محافظ دمياط تفتتح مشروعات تعليمية وصحية بتكلفة 8 ملايين جنيه محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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تفتتح الدكتورة منال عوض محافظ دمياط غدًا الأحد عددا من المشروعات بمناسبة احتفالات المحافظة بالعيد القومى.

وتبدأ محافظ دمياط جولتها الافتتاحية غدًا الأحد بافتتاح مبنى إدارة الروضة التعليمية بتكلفة 2 مليون و415 ألف جنيه،  جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته المحافظة اليوم.

كما ستفتتح محافظ دمياط قسم الحروق بمستشفى دمياط التخصصى بتكلفة 2 مليون جنيه بمساهمة المجتمع المدنى. كما ستفتتح محافظ دمياط أعمال توسعات قسم الكلى الصناعى بمستشفى عزبة البرج المركزى بتكلفة 4 ملايين جنيه بمشاركة المجتمع المدنى.

 


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