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محافظ دمياط تتابع أعمال توريد محصول القمح لموسم 2019

السبت، 25 مايو 2019 03:46 م
محافظ دمياط تتابع أعمال توريد محصول القمح لموسم 2019 الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن توريد 19723.410 طن من الأقماح حتى أمس الجمعة والتى تم تخزينها بالشون والهناجر بنطاق المحافظة مشيرة إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح بلغت 25.575 ألف فدان. 
 
وشددت محافظ دمياط على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين مؤكدة تسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.
كما أكدت المحافظ على استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لنجاح هذا الموسم والتأكد من انتظام توريد محصول القمح.
 

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