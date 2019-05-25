محافظ بورسعيد يوجه بمتابعة إطلاق المشروع الرقمي لبورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمتابعة كافة التجهيزات الترتيبات الجارية لإطلاق المشروع الرقمي في بورسعيد كأول محافظة ذكية في مصر وأكد علي الالتزام بكافة التعليمات الفنية والمعلوماتية في تجهيز الإدارات التي سينطلق منها المنظومة الشهر المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع مع رؤساء الهيئات والمديريات بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة.

وقال محافظ بورسعيد، إن المشروع سينطلق في 8 قطاعات خدمية في المرحلة الأولي وتشمل التموين والمرور والصحة ومحكمة بورسعيد والنيابة العامة والأحوال المدنية وإدارة خاصة بقضايا الزواج والطلاق وإدارة التوثيق.

ووجه "الغضبان" الشكر لكافة القطاعات المشاركة في عمليات تأسيس المنظومة الجديدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تبخل علي هذا المشروع باستثمارات كبيرة، مشيرًا إلى أن منظومة الخدمات في بورسعيد ستشهد تخول جذري في سهولة تقديم كافة الخدمات للمواطنين وبدقة تامة.

وكلف المحافظ كافة الإدارات التي سيطبق بها النظام الجديد بتقديم تقرير بالأعمال التي تمت من خلال اجتماع يعقد لنفس الغرض الأربعاء المقبل لمتابعة الأعمال التنفيذية أولا بأول وإزالة إي معوقات تعيق عمليات التنفيذ.