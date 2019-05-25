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محافظ بورسعيد يفتتح الملتقي الأول لذوي الاحتياجات الخاصة

السبت، 25 مايو 2019 11:10 ص
محافظ بورسعيد يفتتح الملتقي الأول لذوي الاحتياجات الخاصة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح
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افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد الملتقي الأول لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة بورسعيد المقام بحديقة الأمل بحى المناخ  والذي يقام لمدة ثلاث أيام بحدائق الأمل والفرما بإشراف المهندس كامل أبو زهرة، سكرتير عام المحافظة والفنان ماهر كمال، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى والمخرج محمد الدسوقي، المستشار الثقافي لمحافظة بورسعيد وبحضور الدكتور منصور بكري رئيس حى المناخ.
 
وشهد اليوم الأول للملتقي مشاركة عدد من الفرق من الإسكندرية وبورسعيد وبورفؤاد وقاموا بتقديم بعض الاستعراضات المعبرة عن البيئة من تصميم عمرو عجمي، وفناني الإسكندرية كما تم افتتاح معرض حرف يدوية لأبناء بورسعيد من ذو الاحتياجات الخاصة والتابعين لفرع ثقافة بورسعيد.
 
ومن جانبه أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالعروض الفنية والثقافية التي قدمها ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكدًا أن الملتقي فرصة كبيرة أمامهم لتفريغ طاقاتهم وإبداعاتهم  بالإضافة إلي تأهيلهم وتدريبهم على المشاركة في الحياة وتقديم خدمات أيضًا من خلال تعليمهم بعض الحرف"، مشيرًا إلى أنهم يحققون العديد من الإنجازات في مجال الرياضة والألعاب الرياضية وهذا دليل على أن لديهم قدرات كبيرة  تعود بالنفع عليهم مما يساعد علي رفع الروح المعنوية لديهم.
 
وأضاف محافظ بورسعيد، أنه يجري في الوقت الحالي رفع كفاءة وتطوير نادى الحرية لذوي الاحتياجات الخاصة ليكون في خدمة أصحاب القدرات الخاصة لمساعدتهم في الاستمرار في التفوق والإبداع  مقدمًا الشكر لكل من ساهم في تنظيم الملتقي علي أرض محافظة بورسعيد.
 
 

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