محافظ بني سويف: 97% نسبة التنفيذ فى رصف 66 طريقا وشارعا للعام الحالى

بنى سويف :هانى فتحى

قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 97 % في مشروعات رصف وتطوير 64 طريقا وشارعا بمدن ومراكز المحافظة السبع ، وذلك ضمن خطة المديرية للعام 2018 / 2019.

مشيرا إلى أنه تمت اضافة طريقين أخريين وهما طريق مدخل بهبشين من طريق ديمو ، وطريق الشقر بالفشن.

وأضاف المحافظ فى بيان له تشمل خطة الرصف التي تنفذها مديرية الطرق " توسعة - وإعادة واستكمال رصف 34 طريقا رئيسيا وداخليا ومحورا،تربط القرى ببعضها،والمدن بالقرى،وكذلك 30 شارعا داخليا،وتأهيلها بمستوى عال يسمح بأستيعاب حجم السيارات المارة عليها،وأيضا تسيير حركة المرور بسهولة .

وتبلغ أطوال الطرق الداخلية "المحلية"والتى يتم تنفيذها بمراكز المحافظة حوالي 50 كيلو متر،والشوارع حوالي 14 كيلومتر على مستوى المراكز السبع،علاوة على أعمال التطوير بمدينة بنى سويف العاصمة وأهمها ميدانى المحطة والزراعيين والحمرايا وشارع زكريا ، وبعض الميادين الصغيرة التي تم خلقها لتسهيل الحركة المرورية مثل : حلمي الملط مع طريق السادات ، بجانب مايتم تنفيذه حاليا من تطوير طريق كورنيش النيل.

واشار المحافظ الى انه فى مجال إصلاح الشوارع والطرق تم عمل خطة لترميم ورفع كفاءة الشوارع بالمدينة العاصمة والمدن الأخرى ، حيث تم ترميم الحفر والقواطع بـ 50 شارع بالمدينة.

وتابع المحافظ يجري التعاون مع المرور لتنفيذ خطة لتحقيق السيولة المرورية خاصة في الأماكن والمناطق الساخنة ( أمام المصالح والمنشآت الحيوية والتجارية ) عن طريق تغيير اتجاهات بعض الشوارع وفتح بعض الحارات المغلقة ، وخلق محاور مرورية جديدة.