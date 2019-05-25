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محافظ بني سويف: تحصين 95% من المستهدف الكلى من الماشية ضد أمراض الجلد العقدى والجدرى

السبت، 25 مايو 2019 03:46 م
محافظ بني سويف: تحصين 95% من المستهدف الكلى من الماشية ضد أمراض الجلد العقدى والجدرى تحصين الماشية-ارشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
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قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أن العدد الاجمالي للحيوانات  التي تم تحصينها وترقيمه ضمن الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي والجدري  بلغ " 190ألف و879رأس، بواقع 165 ألف و51 من الأبقار، و25 ألف و828 من الأغنام  والماعز،وذلك بنسبة تزيد عن 95 %  من المستهدف الكلي الذي يصل إلى 200 ألف رأس ماشية.
 
 فيما تتواصل أعمال الحملة تحت متابعة وإشراف من المحافظة ومن خلال التواصل اليومي مع مسؤولى قطاع الطب البيطري ببني سويف  لتغطية كافة مراكز ومدن المحافظة بالكامل.
 
 وأكد المحافظ فى بيان له أن أصدر  تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية علي مستوي المدن والقرى بالتواصل المباشر وتوفير التسهيلات المطلوبة لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية للإعلان عن الحملة وتوعية المواطنين   وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء علي  الأمراض والأوبئة التي تؤثر  علي الثروة الحيوانية.
 
شدد المحافظ على تكثيف  الحملات واللجان للمرور على أصحاب المزارع والمربين في مختلف مناطق المحافظة، حتى يتم تغطية جميع مناطق المحافظة وحماية الثروة الحيوانية ،حيث أكد مدير عام الطب البيطري أنه يتواجد في كل وحدة الأطباء البيطريون ومعاونوهم، بجانب الحملات المرورية على كافة التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.
 
 
 

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