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محافظ الوادى الجديد: تغطية المحافظة بشبكات المحمول بتكلفة 113 مليون جنيه

السبت، 25 مايو 2019 11:00 م
محافظ الوادى الجديد: تغطية المحافظة بشبكات المحمول بتكلفة 113 مليون جنيه شبكة محمول
الوادى الجديد- ماهر أبو نور
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أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه يتم استكمال تنفيذ خطة دعم شبكات الاتصالات على مستوى كافة مناطق المحافطة، وذلك من خلال تركيب 57 برج اتصالات للهواتف المحمولة بتكلفة إجمالية 113 مليون جنيه لتوصيل الخدمة للمناطق المحرومة من شبكات المحمول.

وأضاف المحافظ فى لقائه مع أهالى مدينة موط بالداخلة، أنه يتم تركيب 16 برج اتصالات محمول بطريق "باريس – الأقصر"، وتركيب 19 برج  بامتداد "الخارجة – باريس – الشب"، وتركيب 22 برج بطول طريق "الداخلة – الفرافرة – البحرية"، حيث يتم إنشاء نقاط إسعاف، ومشروعات خدمية بجانب هذه الأبراج لخدمة مستخدمى الطريق.


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